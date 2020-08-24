金門地區今年已發現14起鯨豚擱淺岸際死亡個案，引起保育團體的關注。（金門岸巡隊提供）

金門海岸今（24）日發現2隻鯨豚死亡，地點分別在金湖鎮白龍橋（陸軍E82據點）及烈嶼鄉東林海岸（陸軍L05據點）前方海灘，讓保育人士扼腕不已。

這是金門地區今年的第13及第14起鯨豚擱淺岸際死亡個案，保育類海洋生物相繼魂斷海岸，引起相關團體的關注。

岸巡指出，白龍橋岸際沙灘發現的鯨豚是「寬脊鼠海豚」長75公分、寬20公分，屍體腫脹、眼球脫出且皮膚脫落，為未成年的幼豚；東林海岸的死亡鯨豚則屍體不全，無法判別物種。

2隻保育類海洋生物死亡原因均不明，岸巡已交由縣水產試驗所採樣冰存，並上傳「鯨豚救援紀錄處理單」至「鯨豚救援通報群組」及「海洋保育類野生動物救援組織網」。

海巡署表示，金門地區今年死亡鯨豚案，發現時間間隔大約15至30天，且以大金門地區為主，今天2起通報案件在時間上相對較近，但分別在大、小金門島，縣水試所協請專家了解死因，做為未來保育規畫的依據。民眾若發現鯨豚擱淺，可撥打118免費報案專線，協力保護海洋動物。

(中時 )