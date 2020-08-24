Uber 持續拓展與在地車隊合作，於今（24）日正式宣布重啟彰化地區服務，結盟台中本地業者中華大車隊及中天計程車隊，「菁英優步」營運範圍包含全彰化，「菁英 Plus」、「寶寶優步」初期則包含北彰化，並將逐步擴增服務範圍，以滿足民眾對 Uber App 與合作車隊提供服務的期待。為歡慶新城市服務，特別提供新用戶4趟5折的乘車優惠，輸入優惠序號「我愛彰化」即可享有優惠！

自2019年起，Uber 配合中央、地方政府及交通主管機關的輔導，以 Uber 網際網路系統科技協助推動「多元化計程車」營運，攜手車隊，包含QTaxi、中華正大車隊、台中中華衛星大車隊、皇冠大車隊計程車、大慶大車隊，以及新加入的中天車隊，協同租賃車業者，擴大服務版圖至全台八大城市，包含基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、高雄。

在服務內容上，使用 Uber 網際網路系統的車隊業者將能提供乘客多元的「搭乘選擇」與「個人化功能」，滿足不同使用情境。強調寬敞舒適體驗的「菁英Plus」，提供較新且寬敞車輛空間、精選優質好評職業駕駛，乘客可針對「溫度」、「對話」等偏好在叫車時先行設定。「尊榮優步」則提供高檔車款與尊榮服務，而最受乘客歡迎並於每日通勤使用的「菁英優步」則提供價格平實又舒適的車款；另外，「寶寶優步」搭配通過安全認證的 Combi 汽車安全座椅，是目前唯一一個無需事前預定、隨選即有的隨車服務，並且配合交通部於今年9月1日起實施之兒童安全座椅新規定，車內均附有0-7歲嬰幼童皆能使用、前後向皆能安裝之安全座椅，全程守護嬰幼童安全，讓家長出門更放心；而「樂聚優步」以廂型車或休旅車提供6人共乘的舒適空間，可放置額外行李，更是三五好友、小團體出遊的不二首選。

除了多樣化車型可供選擇，Uber 與合作車隊始終以乘客與駕駛安全為第一優先。疫情期間，Uber 共同攜手多元化計程車隊、租賃車業合作夥伴，配合並落實各項衛生安全措施，包含推動駕駛戴口罩、加強車輛清潔消毒作業、鼓勵駕駛使用手部制菌液等，更與全球同步推出「上線前確認清單」與「人臉識別的口罩驗證機制」功能，從清潔衛生上維護職業駕駛及乘客安全，全方位提升 Uber 優質的乘車體驗。

Uber 與合作車隊一直以來最重視行的安全，為確保職業駕駛及乘客雙方在搭乘前、中、後都可擁有更為安心、安全的行車體驗。在上車前，雙方可利用「安全認證碼」功能，確保乘客搭到正確車輛、駕駛載到正確乘客。行程途中，透過「安全工具箱」三大功能全天候護航，包含「安全中心」、「信任的聯絡人」與「110 緊急救援」，在必要時快速一鍵分享行程給預存聯絡人。行程結束後，藉由 Uber App 雙向五星等級評分系統、讚美貼圖、感謝話語等功能，給予職業駕駛即時回饋，有效維持服務品質。根據平台統計，今年1到6月間，有八成左右的職業駕駛獲得五星好評的優異評價，並且留下感謝的話，而乘客對於駕駛服務的讚美貼圖前五名中「服務優異」評價最高、其他為「聊得愉快」、「專業導航」、「乾淨整潔」及「表現卓越」，體現乘客在疫情期間對於駕駛們努力維持民眾通勤品質的讚許。

(科技)