上映第二週，傑哈巴特勒與莫蓮娜芭卡琳主演的災難動作電影《天劫倒數》本週末再度以全台1615萬的票房成績，拿下票房冠軍，累積總票房超越6200萬新台幣，傑哈巴特勒個人魅力再發威，在片中以一心守護全家人安全的父親角色，再度成功擄獲觀眾的心！

除了製造隕石撞擊地球的末日倒數緊張感、飛車逃命與飛機爆破等大場面也讓觀眾震撼，但《天劫倒數》中最讓網友感同身受的，還是在面對世界末日的最後關鍵時刻，約翰(傑哈巴特勒 飾)無論與家人相隔多遙遠、生存機會有多渺茫，也不願放棄，即使用盡力氣也要與家人在一起的決心，感動了無數銀幕前的觀眾，更讓人感受到「愛」要即時的真諦。

在正式拍攝《天劫倒數》之前，導演雷克羅曼沃與製片傑哈巴特勒參考了《世界末日》與《2012》等許多經典好萊塢災難電影，導演雷克表示：「我們掌握了這些經典電影的核心價值：「家人」，在超乎想像的災難特效畫面之外，家人的重要與不可取代性，《天劫倒數》會讓觀眾問自己，當世界末日來臨時，你想和誰一起度過？」而今年新冠肺炎疫情與發生在全球的各種大型天災，也讓曾經在野火中失去家園的傑哈巴特勒更加珍惜生命與家人的重要性，他表示：「我們還有彼此！活著就有希望。」

《天劫倒數》故事敘述一顆名為「克拉克」的巨大彗星，從地球外圍高速掠過，其大型碎片衝向地球，瞬間造成數個大型城市毀滅與難以估計的生命財產損失。政府緊急通知某些具備資格的人躲入遠在格陵蘭的地下緊急避難所，藉以躲避24小時後核彈級隕石衝擊，約翰蓋瑞迪(傑哈巴特勒 飾)決定把握這個機會，分秒必爭地為自己與家人爭取活下去的一絲機會，他將要用盡各種方法前往這個最後的避難所。

(中時 )