米其林指南今日公布《台北台中米其林指南 2020》完整名單，連同必比登推介，共有台北170個店家及台中56個店家入選。首屆台中入選名單中，包括二星JL Studio、一星的鹽之華、俺達的肉屋、Forchetta等4間餐廳新獲得星級肯定；「俺達的肉屋」不僅摘下一星，主廚鍾佳憲今年還獲頒唯一的「2020米其林年輕主廚大獎」。

「我們的評審員對台中餐飲的精彩與蓬勃印象深刻。他們發現了56家值得推薦的餐廳，包括1間二星餐廳和3家一星餐廳，共同描繪出這座城市的餐飲亮點。」《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 指出。

獲得二星的是由新加坡大廚林恬耀（Jimmy Lim）領軍的 JL Studio。他的料理融合臺灣在地食材、法式料理技巧以及東南亞飲食文化，在他手下，海南雞飯、沙嗲、辣椒蟹等東南亞代表菜色，都有了嶄新面貌。

三家餐廳獲得一星的餐廳，包括鹽之華（Fleur de Sel）大廚黎俞君曾開設義大利餐廳8年，後來毅然決然放下一切到法國學習法菜，並於2004年成立鹽之華。她的料理細緻精緻，7至9道的套餐，每天更換菜色，充滿驚喜；原在台北的Forchetta餐廳，前菜依據時令，由在地食材創作而成，六款主菜也各有特色。

另一間獲得一星的是燒烤餐廳「俺達的肉屋」（Oretachi No Nikuya）。這家專賣和牛的燒肉店，提供飛驒牛、橄欖牛、神戶牛等，由師傅手工分切，乾式熟成冷藏，再為顧客代烤，更時有隱藏菜單。

「俺達的肉屋」主廚鍾佳憲在今年也獲頒「米其林年輕主廚大獎」（MICHELIN Young Chef Award）-這個獎項從該年星級餐廳主廚中選出，獲獎者必須在36歲以下。評審員指出，鍾佳憲熱愛日本和牛，對食材充滿熱情，技巧嫻熟，他每個月從日本購買整頭和牛，然後自己處理、分切；鍾佳憲更會在店內與客人互動、為客人烹調，創造歡樂的用餐氣氛。

除了星級餐廳，台中還有31家餐廳入選餐盤推薦，台菜、粵菜、法菜、海鮮、麵食、壽司、燒烤等各種料理風格都有餐廳入選，呈現出台中美食豐沛的能量。

(工商 )