美國白宮前首席策略師班農與3名相關人士20日因涉嫌在網上透過邊境圍牆籌款計劃，合謀詐騙逾2500萬美元而被捕。對此，資深媒體人陳文茜表示，班農被逮捕，這對川普現在的競選是大傷，因為他們很難分開，而且班農還是當初發現川普的伯樂。

綜合外媒報導，班農遭到逮捕理由，是因為他之前以「我們共築高牆」的計劃為號召，聲稱募款支持川普提出的美國南部邊界修建隔離牆計劃，但卻從民眾身上騙取超過2500萬美元。

陳文茜在政論節目《少康戰情室》中表示，班農的影響不是只有在美國，他還去煽動西方甚至是全世界的極右派，而且也是川普過去競選時鼓動極右派的核心人物。

對於班農挪因涉嫌詐騙遭逮，陳文茜說，她看過很多偉大的民族主義者，他們有看起來很高尚的情操主張，但私德敗壞，而大家可能會因為這些人的意識形態，在心中產生恐懼或愛國主義，而去跟著這些人走，但最終他們只是詐欺犯。

陳文茜指出，這件事情對川普的競選是大傷，因為班農跟川普是很難分開來的。當時他們組茶黨，認為2012年輸給歐巴，2016年他們通過對全美的實境秀進行觀察，看到一個天才，也就是川普，「那時候發現川普，認為川普應該代表這股力量出來競選的，就是班農。」

(中時新聞網)