有著「亞洲天后」之稱的歌手BoA 寶兒,以13歲的年紀於2000年8月25日所發行之專輯《ID; Peace B》出道,隔年於日本出道、2009年於美國出道,創下了許多「韓國史上最初」的紀錄,不僅是首位登上日本Oricon排行榜冠軍的韓國歌手,也是首位打進美國Billboard告示牌排行榜「Billboard 200」的韓國歌手,可以說是K-POP進軍海外市場的開拓者、韓流的先鋒!在迎來出道滿20週年之日,除了經紀公司為其企劃許多慶祝活動外,台灣唱片公司也將BoA 寶兒歷年經典代表作品全面數位上架,對於台灣歌迷而言真的是重大的好消息。

BoA 寶兒於去年11月發行第二張迷你專輯《Starry Night》時曾發表過即將出道20年的感想,當時的她表示「雖尚無實際規劃,但會更認真、努力地活動,希望充實的度過」,果真如她所說,自今年初開始,便出演過「李棟旭想做脫口秀」節目嘉賓、擔任「Voice Korea 2020」指導教練、出演「認識的哥哥」等節目,不太常出現在綜藝節目的她,已在3個節目中展現其真摯、專業、親和等不同的面貌,雖然BoA 寶兒今年尚未有新的音樂作品,卻讓粉絲們看到更多的BoA 寶兒。

為了慶祝與紀念BoA 寶兒出道20週年,經紀公司大手筆推出《Our Beloved BoA》音樂企劃,請到所屬公司師弟BAEKHYUN、師妹Red Velvet、美國R&B創作歌手Gallant以及BOL4(臉紅的思春期)等人氣歌手重新詮釋BoA 寶兒的經典代表歌曲,其中這也是Red Velvet成員WENDY因傷休養後睽違8個多月的露面。此外SM娛樂還為其開設官方IG帳號,從8月10日開始官方各SNS帳號每日更新自出道以來的未公開照片,再次回顧BoA 寶兒的成長史,使粉絲感到驚喜,卻令BoA 寶兒本人大喊好害羞。

另外,粉絲們為了紀念出道20週年在南韓地鐵站架設慶祝廣告,BoA 寶兒特地親自到場拍攝認證照片感謝粉絲的用心。而BoA 寶兒選在充滿特殊意義的出道滿20週年的8月25日這天晚上,韓國時間晚上8點25分將透過Vlive網路直播與紛絲們一起慶祝度過。

BoA 寶兒出道以來,擁有多首膾炙人口的經典代表歌曲,像是〈ID; Peace B〉、〈No. 1〉、〈Valenti〉、〈Atlantis Princess〉、〈Girls On Top〉、〈Only One〉、〈Woman〉等,其中2010年以前所發行的作品,在此之前並未於台灣的線上音樂平台數位發行,此次為了慶祝與紀念BoA 寶兒的出道20週年,台灣唱片公司特地整理出未上架的作品,一次全面數位發行。另外,BoA 寶兒出道20週年《Our Beloved BoA》音樂企劃之歌曲,由BAEKHYUN翻唱的〈空中花園 (Garden In The Air)〉、BOL4(臉紅的思春期)重新詮釋的〈Atlantis Princess〉、Gallant翻唱與改編的英文版〈Only One〉,以及Red Velvet 5人完整體所詮釋的〈Milky Way〉也已同步在台數位發行。

