今年的米其林指南因著新冠肺炎的關係，像加州的米其林指南就是以疫情開始前的評分去作準則而出版，面對全球不少餐廳，甚至是曾摘星的餐廳也面臨倒閉的狀態，因此今（24日）發表的《臺北臺中米其林指南 2020》就更顯珍貴，《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec就表示，「米其林已經擁有120年的品牌歷史，甚至連2次的世界大戰都遇上過，所以我們都會採取不同的措施去應對，像目前就仍堅持出版周報，繼續報導曾經評鑑過的餐廳現況，讓大家緊貼最新消息。」，他更透露今秋也會發布新款的APP，屆時曾經評鑑過的餐廳資訊都會在APP上呈現，就連飯店推薦也會帶給消費者。

而此次在台灣發表的《臺北臺中米其林指南 2020》中，台中就為新加入的城市，而Gwendal Poullennec就分享到，當初是評審員建議把台中納入評鑑，經過2年的時間在地美食的地圖及搜索，以及評鑑員多次來回，謹慎確保就算巷弄美食也不會漏掉後，終於完成了此次的指南，「我們發現到台中擁有傳統及創新融合的美食文化，是一個不能錯過的多元且活躍的城市，我也希望飛行禁令結束以後，我跟評審員也能再次來大啖台灣美食。」，但目前對於未來台灣的規劃，他卻表示希望繼續保密，但品牌向來持開放態度，當然未來有機會繼續往台灣各地拓展。

至於首度在台頒發的「米其林年輕主廚大獎2020」，也是今年首度在全世界頒發的獎項，目的就是希望大家目光能落在這些年輕的主廚上，鼓勵大家有新的想法及眼光，期待可提升主廚在社會上的感覺，且對年紀並無一定標準，重點還是會回歸食物的品質外，潛力也是相當重要的一環，「不少頂尖的年輕主廚都已經相當有經驗、也遊歷過不少地方，所以也會帶來更多的元素，而這樣也是我們希望看到的潛力。」

據米其林分享的數據顯示，全球的米其林目前有83％的餐廳持續營業，但在台灣像目前所有米其林餐廳是100％都有營業，同時也發現就算在疫情期間，仍是有新主廚及餐廳的冒起，幸好品牌早於世界各地培養專業的在地評審員，而台灣也在近2年就加入了台籍的評審員下，就算在疫情期間，為了堅持過去「一致性」的原則，及不想留有滄海遺珠，就需要憑著在地的評審員再多次到訪，以綜合的經驗去判斷餐廳的評分，至於因此封城或暫時關閉而無法再訪的餐廳，就會以疫情前的用餐經驗去作考評，而所顯示的星等也會清楚列明說這是以疫情前的經驗評分，「其實目前就算封城或隔離地區的餐廳，各主廚也持續新菜式的開發等工作，相信世界各地開關後會有一波美食大爆發！」

(中時 )