音樂愛情劇《你喜歡布拉姆斯嗎》於24日舉辦線上記者會，因應新冠肺炎的疫情升溫，主要演員朴恩斌、金旻載、金聖喆、朴智賢紛紛戴上口罩現身。今年以《金牌救援》獲得關注的朴恩斌，表示飾演與自己同齡29歲的蔡頌雅感到特別有意義，童星出身的朴恩斌，國中開始就對小提琴有興趣，即使行程再忙也花時間學習，一直都有著「有一天一定要嘗試與小提琴有關的作品」，形容《你喜歡布拉姆斯》宛如命運般的出現，讓她重拾小提琴演奏，成為決定演出的關鍵。

朴恩斌談起這次「蔡頌雅」的角色，比起過往的作品應該會展現更多日常的面貌，演戲時發音和發聲會更為靈活、自然，以貼近頌雅的角色，她說「頌雅對夢想充滿熱情和勇氣，過程中她所經歷的苦惱，深深打動了我」，因此抱持著「守護29歲的蔡頌雅」的心情投入作品之中。

金聖喆、朴智賢、金旻載3人陷友情和愛情的三角關係。（愛奇藝台灣站提供）

在《浪漫醫生金師傅2》中以暖心護理師朴恩卓擄獲粉絲芳心的金旻載，在《你喜歡布拉姆斯嗎》飾演天才鋼琴家朴俊詠，金旻載先前就曾表示很喜歡鋼琴家這個職業，看了劇本產生想挑戰的企圖心，當然戲裡羅曼史的部分也很吸引他，因此選擇演出。

本身就很喜歡彈鋼琴的金旻載，坦言鋼琴要演奏到完美非常困難，加上還有合奏的場面，真的感到負擔，只能靠聽音樂、找影片來幫助自己練習，笑說「拍攝前除了吃飯時間外，起床後就一直坐在鋼琴前，還曾彈著鋼琴就睡著了」，他努力的成果獲得搭檔朴恩斌極力稱讚「金旻載鋼琴彈得真的很好，演技特別好，因此我們的電視劇充滿美麗的旋律，觀看時讓人感到如沐春風」。

以《機智牢房生活》中「法子」一角獲得大眾喜愛的金聖喆，飾演個性積極又善良的大提琴手韓賢皓，私下很喜歡古典音樂的他，常常聽大提琴演奏會，和朴恩斌一樣用「命運般相遇」傳達對作品的喜愛。劇中六位主要演員除了努力實現音樂上的夢想，彼此間的友情、愛情發展同樣令人好奇，朴恩斌解釋：「並不是一開始就六角戀，是從兩個三角戀開始形成的，因為不能劇透，希望大家多多期待喔！」

音樂愛情劇《你喜歡布拉姆斯嗎》由朴恩斌、金旻載、金聖喆、朴智賢、李有鎮和裴多彬等年輕演員攜手演出，《17歲的條件》趙英民導演再度攜手柳寶利編劇打造20代年輕人的青春故事。該劇自9月1日起每週二、三於愛奇藝台灣站首播。

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