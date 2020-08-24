苗栗縣紅火蟻災情擴散，苗栗縣政府多次下鄉宣導紅火蟻防治作為，並呼籲民眾發現疑似案例，應即時通報相關單位，以利鑑定及防治工作。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣紅火蟻災情擴大，從災情最嚴重的頭份市逐漸擴張到銅鑼鄉、苗栗市，苗栗縣政府與國家紅火蟻防治中心致力防堵災情擴散，縣府並下鄉宣導正確防治觀念，呼籲民眾即時通報。

縣府農業處指出，紅火蟻屬地棲型的螞蟻，會以土壤堆出高約 10到30公分、直徑約30到50公分的蟻塚，且多發現於廢耕農地、果園、菜園及草地中，但若蟻塚遭受攻擊，會一湧而出，猛烈攻擊人畜，受紅火蟻叮咬後如火灼傷般疼痛，嚴重還會出現蕁痲疹、臉部燥紅腫脹、呼吸困難、胸痛及心跳加快，甚至休克情況。

農業處指出，全縣紅火蟻災情有擴散趨勢，從頭份、竹南、造橋、南庄、後龍擴及至苗栗市與銅鑼鄉、頭屋鄉等地，經各地公所通報，目前縣內紅火蟻防治面積為1475公頃，其中頭份市最多，為737公頃。

農業處副處長陳樹義表示，紅火蟻會透過民眾移植苗木、植栽進行買賣時，跨鄉鎮傳播，因此建議民眾，移植前務必落實土壤檢測。農業處農務科說明，銷售木苗須出示無入侵紅火蟻的相關證明，農民或木苗業者在進行買賣程序，需先向縣府申請，並由專業人員到現場投餌，檢測是否出現紅火蟻蹤跡，若出現紅火蟻則不予核發證明，同時通報給國家紅火蟻防治中心，列為需每年例行檢測範圍，而紅火蟻的蟻后婚飛現象，可飛往200到300公尺外的地方築巢，也導致紅火蟻災情擴散。

為防堵紅火蟻災情擴散，縣府連年下鄉宣導，加強民眾防治觀念，並呼籲民眾在發現疑似個案後，務必即時通報縣府、鄉鎮公所或國家紅火蟻防治中心等相關單位，以利進行鑑定及防治工作，共同防堵災情。

(中時 )