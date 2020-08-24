南韓一名父親因為貪戀親生女兒的美貌，得知女兒感染性病後竟向她要求發生性關係，也想感染性病，代替女兒到醫院治療，幫女兒獲取治療藥物。他更在女兒的手機安裝定位程式，潛進女兒的住處偷裝針孔攝影機偷拍，最終遭大法院判處13年有期徒刑定讞。

根據《韓聯社》報導，2018年11月至2019年2月間，這名男子屢次性侵親生女兒，得知女兒感染性病後竟還對女兒說要「代替」她感染病毒，再去醫院治療，幫她拿到治療藥物，藉故不斷性侵女兒。

更惡劣的是，男子還對女兒表示「之前曾有一名相當靈驗的巫師對我說，妳是我前世的情人，我們前兩世曾經非常相愛」，以此不斷慫恿女兒與他發生性關係。

男子還會拿起剪刀、菜刀試圖自殘，逼迫女兒和他發生性關係，女兒也透露，父親曾在自己的手機安裝定位程式，更數次潛進自己的住處偷裝針孔攝影機，監視自己的各種舉止、私生活。

這名男子事後向法官坦承，為了幫女兒找尋治療藥物，確實曾和女兒有過幾次肢體接觸，但矢口否認有性侵女兒。一審法官認為，在父女倆的通話錄音檔案中，男子時常向女兒大肆要求發生性關係，且女兒的口供與證詞說法一致，因此判處男子13年徒刑、下達5年就業限制命令。

但女兒因為擔心父親若入監服刑，家中會頓失經濟重心，還可能遭母親怨懟，因此只好向一審法官遞出請願，不讓父親受重罰。一審法官則認為男子犯案後毫無悔改之意，還不斷洗腦女兒改變證詞，因此駁回女兒的請願，維持一審判決。

法官同時提出男子過去曾有的性犯罪前科，命令男子結束刑期後，還須戴電子腳鐐20年。男子事後提出上訴要求遭大法院駁回，維持原判定讞。

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(中時新聞網)