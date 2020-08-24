新冠肺炎爆發初期，北市一名婦人3月間到藥局買口罩，疑不滿藥師還錯健保卡，竟要求磕頭道歉，士林地檢署24日認定李婦罪證不足，不構成強制罪等罪要件，處分不起訴。

根據中央社報導，60歲的李姓婦人幫鄰居兒子買口罩，未料藥局的王姓女藥師誤將他人健保卡發還給她，隔天下午5點，婦人竟回到藥局質問要如何才能解決，疑要求女藥師下跪道歉，藥師接著下跪，雙手合十、向前一拜賠罪，李姓婦人被突如其來舉動嚇到，轉身離去。

畫面曝光後引發熱議，外界對於疫情期間，醫事人員辛苦工作反遭厲聲咆哮感到不捨，台北地檢署3月14日主動分案，調查有無涉嫌強制等罪嫌，警局立即通知婦人到案，依違反醫療法、刑法的強制罪和公然侮辱罪法辦，但因事發地點、李婦住所都在南港，全案聲請移轉管轄，由士林地檢署後續偵辦。

偵辦期間婦人表示，因患有重聽，講話比較大聲，有催促藥師幫忙尋找，且藥師突然向她下跪，她還嚇一跳，立刻閃到旁邊，並說「不需要這樣」，絕對沒有說出要下跪道歉的話，願意為口氣不好道歉。檢察官也傳喚了在同一間藥局工作的其他藥師，對方表示沒有聽到婦人要求王姓藥師下跪，只有聽到女藥師說「好，我跪下磕頭道歉」。

檢察官認為，就算婦人有要求藥師下跪，也未對藥師施加任何暴力，妨礙藥師執行業務工作，也沒有以粗言穢語謾罵、羞辱，「下跪」一詞有尖酸刻薄之意，值得譴責之處，但並未達違法程度，因此處分不起訴。

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(中時新聞網)