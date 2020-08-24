雲林家扶夏令營活動，學生製作消毒水落實防疫工作。（張朝欣攝）

面對國內最近持續出現新冠肺炎境外移入案例，雲林家扶24日夏令營特別加強防疫措施與教育，學生們學習如何製作消毒水，並發送給機關團體，主辦單位表示目前疫情仍未完全消失，防疫工作必需往下扎根，才能確保日常生活的安全。

雲林家扶24日在虎尾鎮希望學園舉辦國中生夏令營開營典禮，共有60名國中生參加，在雲林縣政府公益彩券盈餘分配款、惟仕國際同濟會贊助下，展開為期3天的夏令營，課程包括加強防疫措施與教育、兒童權利公約闖關、消防地震逃生演練等。

活動安排惟仕國際同濟會成員與學生一起DIY製作酒精消毒水，過程像是1堂化學課，在老師指導下大家將一定比例的酒精、香精及水調和，製成可隨身攜帶的酒精消毒水，讓學生們在3天的營隊活動中，隨時做好個人消毒防疫工作。

雲林家扶督導王耀慶表示，營隊除了安排角色扮演實境遊戲、大地遊戲等有趣的活動外，也帶領學員參訪雲林縣消防局及警察局，學習防災逃生知識、體驗警用重機，讓學生們成為預防火災與防範犯罪的生力軍。

營隊輔導員、曾是家扶扶助學生的蔡昀珍說，從小到大參加過很多次家扶夏令營活動，此次有機會擔任輔導員，帶著學弟妹體驗各項課程，充滿薪火相傳的感動。

學生吳佩慈指出，此次的營隊活動內容很豐富，除了可以學習如何加強防疫，還能了解消防員與警察們平常的工作情況，體會人民保母的辛苦，相信3天的課程一定能有滿滿地收穫。

(中時 )