苗栗市清華里社區活動中心旁空地雜草叢生、雜亂無章，苗栗市公所今年著手整頓環境，擬規畫為槌球公園。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市公所活化空地 打造槌球公園

苗栗市清華里社區活動中心旁國有地，雜草叢生、蚊蟲且垃圾成堆，讓附近居民苦不堪言，生活品質大受影響，今年苗栗市公所獲得國有財產署同意撥用，將清華活動中心旁的閒置用地，活化整頓為槌球公園，預計9月底完工。

苗栗市長邱鎮軍表示，清華里社區活動中心旁空地原為國有財產署撥用給苗栗縣消防局用，但因消防局另於經國路興建，因此空地長年閒置無人管理，透過管道聯繫國有財產署，徵得使用同意後，並接手整理環境。

今年4月市公所執行整頓工程，保留原有樹木，清出4到5部卡車量的垃圾與枯枝落葉，接續將執行草地鋪設工程，預計打造2座正式槌球場，其餘空間將作為多功能公園休憩之用。

整頓工程讓清華里的陰暗角落重見天日，開闊明亮的空間深獲附近居民好評並期待槌球公園工程完工。邱鎮軍指出，閒置空地經活化整理，一併解決環境髒亂隱憂，未來作為休憩與槌球運動之用，將提供苗栗市民安全整潔的休閒活動空間，工程預計於9月底完工後開放，歡迎鄰近里民多多造訪，並共同維護公共空間。

(中時 )