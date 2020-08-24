美國總統川普本月正式簽署行政命令，威脅封殺抖音海外版TikTok和微信，引發部分用戶不滿。微信的1個美國用戶團體近日控告川普和商務部長羅斯，指禁令侵害言論自由，並要求法院將之認定為違憲。

總部設在美國新澤西州的非營利組織「美國微信用戶聯盟」（US WeChat Users Alliance）以及一些中小企業和個人，21日在舊金山聯邦地方法院提起訴訟。起訴書指出，微信在美國擁有1900萬名用戶，其中很多都是說中文的人。由於美國頒布禁令，又沒有公布哪些具體行為會違反總統命令，這些人的言論自由權和正當程序權利受到侵害，這也與美國憲法的保障相互牴觸。

發起該聯盟的5位華裔律師主張，川普這項「措辭含糊」的行政命令並未明確規範哪些交易會遭到禁止，導致個人和企業無所適從，不知道自身業務模式是否會違反規定，而且「不論是行政命令本身或白宮，都沒有提供確切證據，以支持在美國使用微信可能危及國家安全的說法」。

川普於本月6日簽署命令，宣布45天後禁止美國企業或個人與微信母公司騰訊及TikTok母公司字節跳動進行任何交易。分析認為，蘋果公司很可能下架騰訊旗下的手機應用程式，未來微信在美國市場無法使用的可能性很大。

此外，由於自下月20日起，川普的命令就會生效，微信海外版疑為了躲避禁令，英文名稱近日由「WeChat」改為「WeCom」，騰訊在更名前後也都沒有發布通告。港媒引述業內人士認為，改名作用不大，。

(中時 )