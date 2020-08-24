暑假已經接近尾聲，你有沒有把握時間出遊，抒發一下累積多時的工作壓力呢？無論你是想在台灣四處走走看看，或是吃吃美食，使用Apple Pay搭配多個App推出優惠，8月24日至9月20日止讓你玩遍台灣，輕鬆享優惠。
一、出遊交通免煩惱 騎共享電動機車最方便
你現在瘋國旅，出遊還在租車嗎？如果騎乘時間不長，實在不需要花費大量的租車費用，短程出行騎共享機車既環保又省錢！活動期間，騎乘 GoShare 使用綁定Visa卡的Apple Pay付款即有機會以1元 騎乘；騎乘 WeMo 搭配Apple Pay付款可享7折租車優惠。玩到高雄騎乘 Gokube ，新用戶可享NT$30騎乘金！
如果出遊時需要開車，運用 車麻吉 App 在指定加油站加油綁定Apple Pay付款，可享50%回饋。油錢能大省一筆，簡直快樂得不得了。
二、台灣玩透透吃美食 這一招最划算
遊台灣少不了美食相伴，如果還能省一筆，何樂而不為？使用 券券Tik Tik 吃美食用Apple Pay付款加碼20%回饋金，讓你吃越多省越多！
三、玩到手機沒電 行動電源輕鬆租
遊玩瘋狂拍照，最擔心手機沒電！但你知道，行動電源還能用租的嗎？活動期間使用 ChargeSPOT 借行動電源充電用Apple Pay完成首次租借就可獲得三張一日借電券。
四、出遊玩樂先賣票券 排隊最輕鬆
如果你打算購買遊樂票券，KLOOK是不可錯過的平台。活動期間，透過 KLOOK 購買票券綁定Apple Pay付款可享85折。不知道去哪玩的話，上KLOOK看看達人推薦行程，也能迅速計畫下一個放鬆出遊行程。
(科技)
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