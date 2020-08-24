雲林縣北港運動公園涼亭，訴說日式「手水舍」歷史。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮運動公園保留1座超過1甲子的涼亭「鴻禧亭」，其造型結合日本神社供人洗手的「手水舍」與台式涼亭，經考證為台灣光復後地方政府改建「手水舍」而成，目前已由中央與縣府共同補助經費整修，恢復往昔風貌。

日據時代北港鎮運動公園周邊是北港神社所在地，當時除了神社本身，還設有「鳥居」、「手水舍」等建物，1964年左右北港神社因火災付之一炬，4座「鳥居」也陸續毀壞僅剩1座，而「手水舍」則化身「鴻禧亭」涼亭保存下來。

地方文史工作者吳登興表示，日本神社旁邊都設有供參拜者洗手的地方，稱為「御手洗」，其亭子建築稱為「手水舍」，「鴻禧亭」的屋頂是「手水舍」造型，但屋頂下方經改建呈現台灣涼亭風格，可說是台、日混合風。

負責「鴻禧亭」維修工程的劉勝仁表示，「鴻禧亭」因年久失修，屋頂嚴重毀損，今年配合「北港文化生活園區亮點發展計畫」展開整修，將舊屋瓦更換為日本進口的「黑燻瓦」、加強屋頂大梁，保留「手水舍」風格；下方則進行柱子、牆花修補，維持原本風貌。

劉勝仁指出，「鴻禧亭」兼具台、日建築風格，他正好擁有文化部認證的漢式、日式匠師資格，可以利用所學完整呈現日式屋頂與台式涼亭結構，也藉此記錄日據時期與台灣光復後的歷史變遷，做為日後文史工作者考證的參考依據。

(中時 )