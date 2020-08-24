針對美國在台協會(AIT)於「823砲戰」紀念活動上稱許美台安全合作，蔡英文總統當天出席活動致詞時表示，和平靠的是堅實的國防，捍衛主權絕不退縮。大陸國辦發言人對此回應表示，台灣問題決不允許外部勢力插手干涉，民進黨當局挾洋自重，依仗外力加大挑釁，破壞台海和平穩定，只會把台灣置於更加危險的境地。

據《環球網》報導，在北京國台辦例行記者會上有媒體提問：美國在台協會台北辦事處參加台方組織的金門「823炮戰」紀念活動，稱安全合作是美台夥伴關係重要一環。蔡英文聲稱「和平靠的是堅實的國防」、「捍衛主權絕不退縮」。對此有何評論?

國辦發言人馬曉光答道，台灣是中國的一部分。台灣問題決不允許外部勢力插手干涉。民進黨當局挾洋自重，依仗外力加大挑釁，只會損害兩岸同胞共同利益、危害臺灣同胞切身利益、破壞台海和平穩定，只會把臺灣置於更加危險的境地。

馬曉光說，我們要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，切勿一再向台獨勢力發出錯誤信號。

(中時新聞網)