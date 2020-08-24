阿喜演出舞台劇《莎姆雷特》。（亮棠文創提供）

阿喜上週末一連三天在國家戲劇院演出李國修紀念作品《莎姆雷特》，由於《莎姆雷特》是李國修經典劇碼，角色眾多交叉複雜，愛恨情仇糾葛又深，阿喜演出的角色同時有三、四層心理層面要顧及，難度非常高，她說直到首演上台之前她都覺得自己無法把這角色演好，甚至躲進洗手間發抖暴哭，想要逃走，但不服輸的個性終究戰勝恐懼，一連三天總算完成了艱難表演，也贏得觀眾如雷掌聲。

《莎姆雷特》由李國修大弟子黃毓棠擔任監製與導演，而黃毓棠則是阿喜的戲劇表演老師，為阿喜一點一滴建立起演戲的信心。這次為演出《莎姆雷特》，阿喜花將近三個月密集排練，甚至忍痛推掉一部40集連續劇女主角、賺取百萬酬勞的機會，只為了報答黃毓棠對她的啟蒙之恩。堅持不能辜負恩師的阿喜說：「未來還會有更多賺錢的機會，但這次可以陪著恩師一起完成這個願望，站上國家戲劇院，也是我自己的夢想！」

阿喜演出舞台劇《莎姆雷特》。（亮棠文創提供）

阿喜在《莎姆雷特》演出的角色是團長夫人、奧菲莉亞以及貴婦等角色交錯穿雜，難度很高。她原本以為這是喜劇，可以盡情發揮，卻沒想到自己的角色竟然壓抑又委屈，甚至整場沒有笑容，反而不斷地要在舞台上哭泣。也因此直到首演上台前她都害怕到想要逃走，甚至躲進洗手間暴哭，最後雖然克服心魔完成挑戰，但她謙稱自己只做到了60分，還有更大的進步空間，接下來的場次她會用更好的表演來證明自己。《莎姆雷特》尚有台中高雄台南桃園共五場演出，購票請上兩廳院售票網。

(中時 )