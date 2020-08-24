73歲的柯讚謀和牽手，照顧著97歲老爸爸、老媽媽。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

73歲的柯讚謀是今年全國最年長的孝行楷模。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

73歲的柯讚謀是今年全國最年長的孝行楷模，親自為老爸爸理髮。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

73歲的柯讚謀照顧著97歲父親，這段父子情深的緣分，卻隨著歲月的流逝，拉近彼此在容貌上的差距，已經越來越像兄弟了，柯讚謀本該也享受子孫承歡膝下，卻仍撐起老邁的身軀，照顧著老爸爸、老媽媽，是今年全國最年長的孝行楷模。

今年全國共有30名得到孝行楷模獲的殊榮，年齡最小13歲、最長73歲，彰化縣今年度得獎者為財團法人福智文教基金會推薦的柯讚謀先生，家住彰化市的柯讚謀。

柯讚謀表示，8年前父親出現失智症狀，身體各方面也都逐漸退化，但父親不喜歡安養院的環境，所以決定提早辦理退休，自己親力親為照顧父親和母親，為的就是歲月不等人，能多一點時間陪伴父母親，是人生最珍貴、最重要的事情。

退休、照顧父親一晃7個年頭過去了，柯讚謀說即時被稱「老當益壯」的身軀，也是越來越感吃力，還好太太也是很有孝心的人，夫妻兩一起照顧父親、母親，自己為了清爽，剃掉頭髮，有次也動手幫父親理完頭髮後，兩個光頭對著鏡子，自覺都恍惚了，旁人也問，「阿您們是兄弟嗎！」感觸歲月不留人啊，卻也覺得自己是最幸福的人，雙親健在。

柯讚謀說，為了讓父母親有安全感，即便是出門或去學佛班，最多也不會離開父母超過4小時。在他的細心照料下，讓長年臥病在床的父親不曾褥瘡，非常難得。

獲頒全國孝行楷模，柯謀讚說，能讓父母開心、安心、舒適最重要的，父母恩重如山，怎麼也報答不完。

(中時 )