張姓男子晚間與車友在燒烤店聚餐，見女車友「小美」在騎樓聊天，竟趁機強吻得逞後，食髓知味再俯身靠近「小美」臉部，遭「小美」以手推擋拒絕。事後，「小美」怒告性騷擾，張男辯稱「喝醉」、「沒印象」。一審法官勘驗監視影像見張男步履穩定及目擊證人作證，依違反《性騷擾防治法》判徒刑2月，得易科罰金，全案仍可上訴。

「小美」控告車友張男性騷擾，指稱車隊於109年1月4日晚間在台中市1家燒烤店聚餐時，張男見她與友人在騎樓抽菸、聊天，竟趁她不注意之際，趨前彎腰俯身湊近她嘴巴，強吻數秒之久。

張男到案矢口否認，並指稱，他當時酒醉，完全沒有印象。法官勘驗現場監視影像發現，張男彎腰俯身湊近「小美」的臉部，隨後轉身離去，「小美」立即以手擦、抹自己嘴巴；張男離開現場後，有男車友輕拍他的肩膀，他隨後轉身走進燒烤店，不久，又回到現場，再俯身接近「小美」臉部，「小美」以手推擋表示拒絕，才罷手離去。

此外，「小美」友人證詞與指控相符，法官並在監視影像中發現，「小美」以手擦、抹自己嘴巴則以證明張男趁機親吻，且張男步履穩定，尚可察覺他人行為及反應，實在難以認定是酒後意識不清，不採信張男說詞，依性騷擾罪判處徒刑2月，得易科罰金。

(中時 )