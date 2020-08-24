嘉義市購物節活動進入倒數，消費600元就能登錄發票送好禮活動至24日登錄金額已突破1億3000萬大關。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市購物節活動進入倒數，消費600元就能登錄發票送好禮活動至24日登錄金額已突破1億3000萬大關，近期可望突破1億5000萬，嘉義市政府鼓勵大家不要錯過登錄機會，把汽車開回家！

嘉義市購物節登錄發票活動自6月21日起跑至今，登錄金額已達1億3000萬元，嘉義市長黃敏惠日前再加碼，表示8月底前若登錄金額破1億5000萬元，登錄得主就送1萬5000元現金，因民眾反應熱，單日登錄累計金額再創新高峰，20日登錄一度超過750萬元，讓市府對達到1億5000萬元目標很樂觀。

此外，9月1日起嘉義市政府再推出「滿千送百現金加碼」活動！嘉義市民憑嘉義市店家發票，消費日期自109年9月1日起累計滿1000元，且買受人不得為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人，就可持身分證及印章，到市政府1樓聯合服務中心櫃台兌換100元，每人最多累計滿3000元發票，可兌換300元。

市府指出，「滿千送百現金加碼」兌換時間於上班日上午10點到下午4點，每天限量辦理500號，每人每號最多可代領5份，總金額1000萬元兌完為止，詳情可上市府建設處官網站「滿千送百專區」瞭解。

(中時 )