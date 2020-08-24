8月23日 ，俄羅斯舉辦的「2020國際軍事競賽」正式開始，中國大陸派出了最新式的96B主力戰車出賽，由於在去年，大陸隊的表現在後半段賽事時，因為一連串失誤而成績不佳，使得今年特別想要挽回顏面，在第一天的賽事中，射擊成績拿到最高分。不過就在96B戰車組員在賽後拿五星旗為自己慶祝時，卻不慎舉反了，之後慌忙改正，變成比賽中的小糗事。

大陸96B戰車參與2020國際軍事競賽。(圖/CCTV)

國際軍事競賽當中的戰車項目，是最早的軍事競賽，俗稱「坦克兩項」(Tank Biatlon)，由於主力戰車在很多方面，代表了國家的軍事工業綜合實力，也理應受到關注。今年坦克兩項的參賽國有16國，分成AB兩組，A組有俄羅斯、中國大陸、亞塞拜然、白羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塞爾維亞和烏茲別克。B組有阿布哈茲、越南、卡達、剛果、寮國、緬甸、塔吉克和南奧塞梯。

今年中國大陸的96B戰車組，頗想要為去年雪恥，所以在8月23日的首日，96B戰車在行車速度，機動表現，以及最重要的主砲射擊都表現傑出，成功擊中1,600公尺、1,700公尺、與1,800公尺處的標靶，在完成射擊後，戰車繼續高速行駛，並在短短5分鐘內完成了第一圈，最高時速達到75公里/小時，表現了96B的射擊準確度與行車高速度，得到該小組的第1名。

大陸96B戰車組員，在完成比賽後不小心舉反五星旗。(圖/RT)

96B戰車全重為43噸，總長度10.2公尺，最寬3.4公尺，車高2.3公尺，主武器是一門125公釐滑膛砲，除砲彈以外，還能發射砲射式反戰車飛彈。輔助武器有1具7.62公釐同軸機槍，以及砲塔頂部 12.7公釐高射機槍。

而同組的白羅斯，使用的是T-72B3 Mod戰車，車速71公里/小時為第2名，阿塞拜然和塞爾維亞同樣使用T-72B3 Mod ，他們車速為70公里/小時。

在第2回合的比賽是戰車機槍的射擊比賽，大陸96B戰車使用12.7公釐高射機槍，成功擊落無人機。

Russia: Tank biathlon kicks off International Army Games 2020

在第3回合中，是另一場精確射擊，使用砲射飛彈和7.62mm同軸機槍，摧毀了敵方步兵無人機。但是，在擊中目標之後，這輛96B戰車發生了小事故，車組人員無法立即將戰車移出射擊線之外。

不過，在故障排除後，96B戰車仍在19分20秒的時間，完成了所有3輪比賽之，是所有車組中速度最快的，暫時排名第一。

在取得了較高成績的比賽之後，96B戰車的成員相當開心，車長和砲手打開了頂蓋，，揮起五星旗來慶祝。但是，他們過於興興，沒注意到旗子揮反了，過了一陣才趕緊修正。

即便如此，仍然必須說大陸96B戰車在第一天賽事表現出色，顯示了組員的高度決心，不過比賽還有好幾天，他們必須持續表現良好才能笑到最後。去年的比賽在一次越野挑戰時，泥水濺到觀察窗，使得戰車視線不佳，導玫行徑路線出錯，以及射擊失準，主炮24發射只擊命中18發，沒能晉級決賽。

(中時新聞網)