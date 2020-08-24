台南市幅員廣大，市管區域排水多達163條，數量為6都最多，占6都總數3成。經過經濟部2020年水利建造物檢查督導作業考核，台南市政府獲得6都中前2名的成績，市長黃偉哲24日前往永康抽水站視察，強調希望抽水站「永遠不需要發揮作用，但是不能夠沒有作用。」

台南市政府水利局轄管防水及洩水建造物，包括市管區域排水設施163條（長度634公里）、水門2371座、抽水站64站、滯洪池16座，總共完成3841個檢查紀錄，輔以UAV協助人員完善全面檢查工作。

水利局總工程司王雅禾指出，永康抽水站總抽水量為40CMS，集水保護範圍包括蔦松里、鹽興里、鹽洲里、鹽行里、正強里及埔園里，集水區域共570公頃，去年12月完成更新工程後，即投入防洪排水行列，抽排機制是將集水區豪雨時雨水，利用抽水機抽排出鹽水溪，建設經費約3億580萬元，是永康區相當重要的抽水站。

黃偉哲強調，希望抽水機永遠不需要發揮作用，但不能夠沒有作用，因此平時維護管理工作不間斷，才能有備無患。

(中時 )