台南市新市區青農許瑞沅原本種植小番茄與大黃瓜，今年首度改種植美濃瓜，採「一株一果」方式栽培，品質不錯，在台北果菜市場批發價最高每公斤可賣到250元。（莊曜聰攝）

台南新市區的青農許瑞沅，今年首次嘗試種植美濃瓜，他採用微生物栽培管理，堅持「一株一果」的方式，也順利種出好品質，在台北果菜市場批發價最高每公斤可賣到250元，好的開始是成功一半，未來也將擴增規模；學甲區青農吳明哲也利用溫室小番茄休耕期，栽種網紋洋香瓜，希望能增加收益。

許瑞沅是前新市區青農聯誼會長，他家中約有4公頃的農地，部分搭建溫室種植小番茄與大黃瓜，今年則首度改種美濃瓜，他從育苗開始就不假他人，並導入微生物栽培管理，為了顧品質，在成長期也進行疏果，每株瓜苗只留下1顆美濃瓜，兼顧果形及重量，讓口感跟甜度都能維持水準之上。

首批採收的美濃瓜透過農會共同運銷出貨，依照等級每公斤從150元到250元不等，特等的每箱重6公斤，是12顆裝，每公斤至少都有200元以上，許瑞沅說，他首次種就種出信心，未來將持續提供消費者優質農產品。

青農吳明哲在學甲區搭建溫室栽種小番茄，從原本的兼職農夫變成全職農人，為了充分運用地利，他今年也在小番茄休耕期種植網紋洋香瓜，也同樣採「一株一果」的栽培法，第1年收成不到百顆，每顆瓜約2台斤重，他自嘲是「迷你型」，主要是自用跟友人訂購，未來調整後才會上市。

(中時 )