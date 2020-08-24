大陸外交部長王毅將於8月25日至9月1日對義大利、荷蘭、挪威、法國、德國等5國進行正式訪問。此次歐洲之行是王毅在新冠肺炎疫情緩解後的首次出訪。

大陸外交部發言人趙立堅今今日發布消息，表示應義大利、荷蘭、挪威、法國、德國等外交相關部門邀請，王毅將於8月25日至9月1日出訪。

趙立堅指出，在疫情背景下，國際形勢不穩定、不確定性更加突出。中歐作為世界兩大力量、兩大市場、兩大文明，就推動國際社會團結抗疫，維護多邊主義，重啟世界經濟開展合作的重要意義更加凸顯。

趙立堅說，中方期待通過此訪達到三個目標。一是共同落實中歐領導人共識，積極推進雙方重要的政治經貿議程。二是同歐方就應對疫情，穩定全球產業鏈供應鏈進行合作，進一步探討在數字經濟、綠色經濟等新興領域的合作。三是對外共同發出維護多邊主義，完善全球治理的一致聲音，為世界和平穩定和發展做出更大的貢獻。

(旺報 )