楊梅火車站與水美國小間的鐵軌橋下，限高4公尺，但不時傳出大車誤闖翻覆意外，光8月就發生2起，楊梅4位議員不分黨派群起要求交通局正視改善，避免大車壓到小車或行人的憾事發生。（議員鄭淑方提供／蔡依珍桃園傳真）

楊梅火車站與水美國小間的鐵軌橋下，限高4公尺，但不時傳出大車誤闖翻覆意外，光8月就發生2起，楊梅4位議員不分黨派群起要求交通局正視改善，避免大車壓到小車或行人的憾事發生。（議員鄭淑方提供／蔡依珍桃園傳真）

楊梅火車站與水美國小間的鐵軌橋下，限高4公尺，但不時傳出大車誤闖翻覆意外，光8月就發生2起，楊梅4位議員不分黨派群起要求交通局正視改善，避免大車壓到小車或行人的憾事發生。（議員鄭淑方提供／蔡依珍桃園傳真）

楊梅火車站與水美國小間的鐵軌橋下涵洞，限高4公尺，但不時傳出貨櫃車誤闖翻覆意外，交通局5月才加裝車輛偵測警示，8月又發生2起大車翻覆，楊梅4位議員不分黨派群起要求交通局正視改善，避免大車壓到小車或行人的憾事發生，交通局允諾26日會同台鐵局和養工處會勘。

民進黨籍議員鄭淑方說，楊梅區楊新北路鐵路箱涵限高4公尺，但多年來事故不斷，近年更因物流興盛、車流增加，常有不熟路況的外來車行經，不時發生貨櫃車「卡關」意外，若卡住堵車還是小事，常見大車四輪離地側翻，若正好有行人或機踏車行經，壓到非同小可，要求交通局正視改善，「要讓大車進出請務必讓行車安全！」

「人命非兒戲！」國民黨籍的周玉琴、涂權吉和無黨籍議員李家興也說，雖然前後都有裝限高提醒，但太靠近涵洞，要閃或迴轉已經來不及，8月3日及21日各發生一次超高車翻覆意外，不但擔心兩旁用路人安全，也擔憂損害橋梁結構，影響台鐵列車行駛安全，直言：「台鐵地下化延伸到富岡就能一勞永逸！」

交通局長劉慶豐表示，箱涵前後200至400公尺共設立預告限高警示系統、限高4公尺標誌、5面預警大型牌面及1座限高門架，今年5月更增設「超高車輛偵測告警系統」，遺憾事故仍頻傳，已研擬短期方案如加裝警示垂棒、增設太陽能門架警示燈等強化限高，提醒用路人注意，26日會勘也將評估路面銑刨降挖、改善箱涵下淨高的可行性，但也會一併調查附近是否有社區、學校等，避免大車出入增加行人危險。

(中時 )