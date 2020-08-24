桃園市男子吸毒後殺母親37刀致死，還將頭顱砍下丟到社區中庭，一審判無期徒刑，二審高等法院逆轉改判無罪，認定型為人行凶時欠缺辨識能力。不過根據週刊報導，法務部法醫所並不負責精神鑑定，台大醫院也未做出心神喪失的結論。

對於有法界人士批評，是否漏未審酌刑法第19條第3項的原因自由行為？高院也表示，刑法19條第3項的「故意或過失自行招致精神障礙或心智缺陷」適用3種情況，一是「在精神、心智正常時，已有犯罪故意，故意使自己陷入精神障礙狀態，實行犯罪行為」；二是「已有犯罪的故意後，偶然因過失陷入精神障礙狀態而犯罪」；第三種是「原本沒有犯罪故意，但客觀上可以注意自己喝酒或施用毒品後，會有動手打人的習慣，但自己主觀上卻不在意」。

高院認為都不符合以上3種情況，因此不適用刑法第19條第3項的原因自由行為。

高院新聞稿也表示，此案件於檢察官偵查中，由法務部法醫研究所鑑定；第一審法院審理中，委託桃園療癢院鑑定，高院合議庭審理時，再委由台大醫院鑑定。

但《鏡周刊》報導指出，法醫所專責死因鑑定、毒物化學及DNA分析，根本不包括精神鑑定；台大醫院的鑑定，通篇也找不到凶嫌犯案時已達心神喪失之結論。

國民黨立委葉毓蘭也指出，綜觀判決書，台大醫院的鑑定認為凶嫌思考尚具邏輯，通篇找不到台大醫院鑑定凶嫌犯案時已達心神喪失，而法務部法醫研究所更專責死因鑑定、毒物化學及DNA分析，不包括精神鑑定。

警語：珍惜生命、拒絕毒品

(中時新聞網)