永豐銀行24日宣布永豐銀行「大戶DAWHO」至2020年第二季底正式晉身市場前三大數位帳戶，迄今戶數再突破50萬大關！永豐銀行表示，為協助年輕世代加速財富累積、聰明理財，永豐「大戶DAWHO」推出新台幣50萬以內、活存利率1.1％，最高8％刷卡現金回饋及每月16次跨行轉帳免手續費等多項優惠全面延長至2020年底。

永豐銀行指出，「大戶DAWHO」數位帳戶自2019年6月上市以來，以新科技持續優化使用者體驗，轉換傳統銀行的思維模式，由產品導向變為專注於客戶體驗的升級與完善，結合專屬App並運用數位化客群經營模式，吸引平均年齡33歲的客戶加入，其中，全新戶占比近8成。

永豐銀行表示，「大戶DAWHO」以直覺的使用體驗為核心精神，搭配隨時觀測網路口碑，一旦發現客戶建議即快速改進，為的就是要給大戶客戶最好的體驗；創新存款理財、信用卡消費回饋、換匯、房貸、信貸及證券投資等一站式服務，獲得年輕世代青睞，其中，申辦「大戶信用卡」的比例占總戶數7成，證券「大戶投」開戶數則突破3萬，顯示客戶更加依賴數位工具的便利性，宅在家就能匯款、轉帳、貸款、投資存股或網路購物，包括數位影音、學習、旅遊等各類平台，多元應用一次到位。

永豐銀行表示，「大戶DAWHO」上市滿一周年，持續推出優惠活動回饋廣大客群，即日起至9月底前，開立「大戶DAWHO」數位帳戶客戶並申辦美元或人民幣定存，單筆起存金額滿美元或人民幣100元，即享6個月美元年息0.6％、人民幣1.5％優惠利率，為年輕亨利族持續加速財富累積，創造更好的自己。

(工商 )