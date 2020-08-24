美國底特律市日前發生一起犬隻咬死人的慘案，有名9歲小女童與哥哥在住家附近騎腳踏車，孰料在巷弄間卻突然遭到3隻比特犬圍攻，小女童被撲倒在地啃咬，旁人見狀馬上出手救援，不過小女童最後仍不幸喪命，父親抱著滿身是血的她痛哭失聲，場面令人鼻酸。

綜合外媒報導，女童埃爾南德斯（Emma Valentina Hernandez）遭到3隻比特犬襲擊時，目擊的鄰居克魯茲（Edward Cruz）立刻撿起石頭丟擲，試圖趕走犬隻，甚至有人持槍射擊，最後成功趕跑了比特犬，不過遺憾的是，埃爾南德斯頸部遭到嚴重撕咬，流了滿地鮮血，當場失去呼吸心跳。

（圖／翻攝自推特）

路人黛博拉（Deborah Golden）目擊狗群硬生生地咬斷了脖子，她當下衝上前去抬起女童的頭部，趕抵現場的父親阿曼多（Armando Hernandez）馬上按住傷口，「我盡了所有的努力，嘗試幫她做心肺復甦術，但卻無法救回她，只能抱著全身是血的女兒等待救護車來，那一刻我心都碎了。」

攻擊女童的3隻比特犬，正是阿曼多的鄰居所飼養，他悲痛又氣憤地表示「如果他能顧好自己的狗，今天就不會發生這種悲劇，我的女兒也就不會死了！」據悉，其中1隻比特犬在事發當下，就遭持槍人士擊斃，另外2隻目前被送往當地動物中心隔離，依照案情嚴重度，有可能會被安樂死。

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(中時新聞網)