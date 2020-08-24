想好情人節該如何犒賞另一半了嗎？為迎接即將到來的七夕，西門町的網美燒肉「哞哞屋和牛燒肉」即日起推出為期1個月「東石生蠔」無限量吃到飽，每日從嘉義東石漁港直送，飽滿肥嫩的海陸全餐卻不用千元就吃得到，極親民的價位享受高達100樣的奢華選擇，吃貨們千萬別錯過！

為了讓充滿愛意的七夕更浪漫，只要分享當日用餐照並搭配「手比愛心」的動作，全桌每成人再加碼贈送期間限定的快閃逸品「金莎醬佐北海道大干貝」一份！嚴選日本北海道空運來台，粒粒飽滿肥碩、彈牙，經高溫爐火炙烤至表面呈微微金黃色澤，更是將鮮甜滋味嶄露無遺。

情人節必衝「東石生蠔」無限量吃到飽 加碼金莎醬佐北海道大干貝（圖／楊婕安攝）

炙燒後泌出水份的干貝，淋上以鹹蛋黃調製而成的金沙醬，入口便能同時享有滿滿海味與鹹香蛋黃相互交疊的濃郁風味，而特別的細沙口感，更是牢牢扒附著絲絲干貝，讓整體有著豐富的層次變化。

情人節必衝「東石生蠔」無限量吃到飽 加碼金莎醬佐北海道大干貝（圖／品牌提供）

同時更要解鎖隱藏版菜單「鹹蛋黃烈焰焦糖布蕾」！每日新鮮手作限量供應，以雞蛋、牛奶單純的食材製作，鋪上砂糖火烤出脆片，再撒上鹹蛋黃碎粒，口感意外合拍而且不衝突，是香濃又新奇的吃法。

情人節必衝「東石生蠔」無限量吃到飽 加碼金莎醬佐北海道大干貝（圖／楊婕安攝）

除了自然鮮甜的生蠔，還可以吃得到美國SRF金牌極黑和牛與澳洲M8~M9+黑毛和牛、澳洲特級牛舌、西班牙伊比利豬肋條、阿拉伯藍鑽蝦、九孔鮑魚、阿根廷天使紅蝦、丹麥國寶Ａ級松阪豬、戰斧豬排、紐西蘭小羔羊等一系列的頂級食材，還有全程以雪櫃運送，高規來台的美國Prime級冷藏安格斯牛排、經典1855 Choice安格斯霜降雪花！

情人節必衝「東石生蠔」無限量吃到飽 加碼金莎醬佐北海道大干貝（圖／楊婕安攝）

澎湃滿分的火烤二吃怎樣都能滿足另一半挑剔的嘴！即日起至9/15日止，只要含2位成人以上同行並提前至少1日預約988吃到飽方案，即可免費升級「東石生蠔」無限量吃到飽！參與商家五星好評，全桌更可獲得指定飲料全區無限暢飲的好康。本次更因應炎熱天氣，增加了涮嘴小品干貝唇、溏心蛋、辣味螺肉、日式涼拌海帶絲、胡麻讚岐烏龍麵等冷食，可自由搭配燒肉，清爽味蕾又消暑！（活動詳情以品牌粉絲團為準）

情人節必衝「東石生蠔」無限量吃到飽 加碼金莎醬佐北海道大干貝（圖／品牌提供）

(中時新聞網)