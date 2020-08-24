八德區三元宮前道路改為單行道，八德警分局提醒用路人，違規者最高將罰1800元。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

八德區三元宮前道路改為單行道，八德警分局提醒用路人，違規者最高將罰1800元。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

八德區三元宮前道路改為單行道，八德警分局提醒用路人，違規者最高將罰1800元。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

八德三元宮前改單行道 3天告發80件

八德區最古老的廟宇三元宮，香火鼎盛，但為處老城區，道路狹小，尤其廟前長興路與中山路口往八德方向車禍不斷，交通局會勘後8月1日改成單行道，警方頻勸導仍有不少用路人誤闖，短短3天就告發80件，居民收到900元起跳的罰單頻跳腳，警方提醒用路人注意警示標誌，不要跟荷包過不去。

身兼三元宮主委的議員呂林小鳳指出，廟前道路狹小，不時傳出交通事故，平均1周就遇到2、3次機車對撞事故，廟宇信徒多，還常有公車、遊覽車行經，經相關單位會勘後，決議從8月1日起改為單行道，當地民眾都很支持，大型車輛過彎更安全，對撞事故也有減少。

但不少用路人仍不清楚長興路與中山路口往八德方向已改成單行道，不慎誤闖，但因該路是興仁夜市往三元宮前的小路，許多騎士甚至「視而不見」硬闖，警方一開始先勸導，近日開始取締告發，短短3天就開出80張罰單。

八德警分局八德派出所長劉韋杉指出，8月起交通局已設置標誌提醒用路人，警方積極向民眾勸導，但違規情況仍頻傳，光站在路口10分鐘就抓到好幾台車違規，呼籲民眾行經該路口遵守標誌，違者將依道路交通處罰條例45條處900至1800元罰鍰。

(中時 )