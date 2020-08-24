「2020好客音浪」音樂會8月29、30日於桃園的觀音蓮花季主會場登場，以客家音樂為主體，結合電音、嘻哈、爵士、拉丁、搖滾、民謠等多元曲風，打造今夏最嗨音樂盛典，並邀請魏如萱、玖壹壹、AKB48 TEAM TP、宇宙人、官靈芝及世界阿卡貝拉冠軍「VOX玩聲樂團」等歌手接力開唱。

入圍本屆金曲獎6獎項的魏如萱表示，由於很多親戚家人都住在桃園，桃園就是她的家鄉，「歌單絕對不會讓大家失望」；玖壹壹透露演出當天將安排互動橋段，賣關子表示：「其他...說太多就不好玩了！」小鐘和徐哲緯將輪流擔綱音樂會主持人，徐哲緯去年擔任「2019桃漾天籟歌唱大賽」主持，桃園13區走透透，與鄉親相處融洽，直呼已愛上桃園。官靈芝除了提醒大家一定要到現場與美麗蓮花合影，也建議安排桃園一日旅行，先到桃園或中壢品嘗美食，傍晚再到觀音蓮花季主會場賞蓮聽音樂；此外，AKB48 Team TP也將為音樂會熱舞開場。

玖壹壹賣關子當天演出將安排特別橋段。（新視紀整合行銷提供）

魏如萱表示在桃園開唱有回家的感覺。（新視紀整合行銷提供）

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