《民歌45高峰會巨蛋感恩場》記者會，歌手施孝榮、潘越雲、王夢麟、殷正洋、葉佳修、邰肇玫等人出席宣傳小巨蛋演唱會。（盧禕祺攝）

「民歌45高峰會」將於9月13日在台北小巨蛋舉辦感恩加場演唱會，由於另一個系列的民歌演唱會「相知相守民歌45」二場也辦在9月，等於整個9月份共有三場民歌演出，且二系列開唱時間僅隔12天，不擔心「品牌競爭」及票房壓力？「民歌45高峰會」統籌施孝榮24日出席記者會表示「這是非常好的事」，認為民歌毋需「一團獨大」。

施孝榮自2006年開始籌劃民歌高峰會，辦了14年不怕其他品牌競爭，他表示：「我們要謙卑，要清楚一場演出的節目內容，不可能滿足所有人的要求，畢竟大家喜歡的型態不同，更多人辦民歌演唱會是非常好的事，我們可以全面回饋所有人，不需要一團獨大。」民歌高峰會近幾年在台北小巨蛋已累積舉辦10場演唱會，堪稱民歌活動象徵性指標，施孝榮今謙虛表示不知道自己的體力、腦力還能為民歌奉獻幾年，「好好珍惜演出機會，不要去比較這些東西，說實在我們年紀也大了，唱一場少一場」。

上半年受新冠肺炎疫情影響，許多歌手久未出席活動，聊起近況，王夢麟幽默地說：「待在家只能一直看電視，搞得我視力都壞掉。」許景淳表示附議：「但我眼睛沒壞，只是體重多了一點點。」對於此次節目內容，施孝榮表示，除了歌手增為14組，也將安排點歌橋段，當天絕對唱好唱滿。「民歌45高峰會」購票洽寬宏售票系統。

民歌45高峰會下月在台北小巨蛋舉行。（盧禕祺攝）

民歌45高峰會下月在台北小巨蛋舉行。（盧禕祺攝）

民歌45高峰會下月在台北小巨蛋舉行。（盧禕祺攝）

(中時 )