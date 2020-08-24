溫昇豪帶著使命感演出《茶金》。（盧禕祺攝）

公視與客委會聯手推出客語時代生活句《茶金》，24日在台北大稻埕開拍，主要演員郭子乾、溫昇豪、連俞涵、薛仕凌、李杏、朱陸豪、洪都拉斯等人連袂出席開拍儀式。「客家一哥」溫昇豪因著使命感作祟，開拍前已研讀大量文史資料與紀錄片，壓力大到失眠10多日，必須服用安眠藥才能入眠。連俞涵因同時練客語、日語和鋼琴而變憔悴瘦一圈，透露衣服尺寸已從S變成XS，還得到「學客語會變瘦」的結論。

溫昇豪說，失眠不是因為角色難度高，而是他背負著使命感十字架在身上，把自己搞得很累，「這是一種情懷！」他當初一拿到劇本，覺得很難得有這樣的題材，就開始自主做了很多功課，查看史料、紀錄片，又為劇本角色做了很多補強，「這是代表我們祖輩、50年代阿公那個年代的縮影，因為時代背景很大，覺得如果只是扁平演出，很容易被劇本輾壓過去，會對不起祖輩、先人過去數十年為我們奠定的基礎」，他希望透過自己更立體的演出，表現出在這塊土地生長的人都有頑強的生命力，讓大家看到祖輩原來是這樣胼手胝足走過來、看到這片土地的希望。

薛仕凌、連俞涵、溫昇豪、李杏、郭子乾主演《茶金》。（盧禕祺攝）

製作人湯昇榮爆料，飾演大時代戰俘的溫昇豪，一開始被嫌外型太帥、太白面書生 ，定裝多次、加上刻意曬黑、蓄鬍，才是後來呈現的滄桑大叔樣貌。溫昇豪也說，這角色就是要有滄桑感，就算在笑也是「世故的笑」，因為他是看盡人世的戰俘，不僅曾在戰場上死了很多同袍，家人又在台北大轟炸中全部被炸死，他是一個沒有根的人，也不知道自己活著的動力。他的出場戲原本要前往印度大吉嶺拍攝，卻因疫情無法出國，目前劇組還在考量如何取景。

該劇演員開拍前就積極投入各項訓練與見習，劇中因使用海陸腔客語、閩南語、上海話、華語、英語、日語等六種語言，成為演員們最大挑戰。郭子乾劇中飾演連俞涵的爸爸，是台灣最大茶業出口商「日光公司」董事長吉桑，精通多種語言。他因母親是客家人，從小耳濡海陸腔，略能聽懂幾分，但從來沒跟媽媽說過客家話，沒想到年過50才因為拍戲回頭去學說媽媽的母語，「我很開心，媽媽也很開心」。

連俞涵為準備演出《茶金》瘦一圈。（盧禕祺攝

李杏飾演京劇名伶。（盧禕祺攝）

連俞涵也為了紅頂女商人角色，做了許多事前訓練，不僅要上客語、日語課，還要上鋼琴課，讓她自嘲「覺得人生有點白活了，這部戲裡面會的東西都剛好是我不會的，我過去會的東西都用不上。」她笑說客語因為發音的位置和平常講中文不太一樣，會讓人壓力大到變瘦，直呼「這是客語減肥法」；而學鋼琴則讓她體會到能從曲中感受到音樂家的情感，鋼琴老師還說如果她戲拍完仍對鋼琴有興趣，願意提供她終身免費教學，眾人聽了直呼羨慕。

薛仕凌則顛覆螢幕形象，從庄內唯一的大學生演到精悍茶商。他笑稱自己這次「完全被客語綁架！」也跟連俞涵一樣，練客語練到變瘦了！祖籍江浙的李杏在《茶金》中首次挑戰上海話，飾演京劇名角，讓她大嘆「學習京劇唱戲登台，這真的好難好難！」前期花了兩週在YouTube上自學「貴妃醉酒」，直到在國立臺灣戲曲學院附設京劇團上完第一堂課，才真的深刻體會到「台上一分鐘台下十年功」。為了練功，她更買了水袖及扇子在家苦練，郭子乾還好心提醒她：「農曆七月最好不要練習！」

郭子乾、連俞涵演父女。（盧禕祺攝）

《茶金》描繪臺三線的新竹北埔地方仕紳、人稱「吉桑」的張福吉（郭子乾飾），所經營的「日光公司」紅茶出口占臺灣總量的三分之一，日光八座茶廠養活了北埔七成的茶農。1949年，國民政府遷臺後，接受美援，臺灣茶金時代進入另一個轉折，吉桑的獨女張薏心（連俞涵飾）要如何一肩扛起龐大的家族事業，在一個沒有「女商人」的時代，該如何在各方角力的「茶葉戰爭」中，帶領日光茶廠走向世界呢？《茶金》全劇共十二集，預計2021年於公視及客家電視台播出。

(中時 )