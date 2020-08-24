台南市擁有全台最多的24家觀光工廠，新冠肺炎在台疫情趨緩，又恰逢暑假出遊熱潮，搭配市府推動振興旅遊，為搶搭這次親子旅遊商機，業者紛紛推出DIY優惠、購物優惠及各式各樣的超值商品組合，吸引許多民眾；經濟發展局統計，後疫情時期觀光工廠平均每家每月來客數破萬人、每月營業額近500萬元，成長近2倍。

之前受到疫情衝擊，南市觀光工廠來客數及業績與往年相比都掉了3到4成，經發局調查現況後盤點各家優惠方案，整合後透過電商平台推廣行銷，部分觀光工廠的產品因與防疫扯上關係，在網購通路反而逆勢成長。

新冠疫情在台趨緩解封後，搭配國內振興旅遊及暑假出遊雙重熱潮，南市觀光工廠來客數也逐漸回溫，其中立康中草藥產業文化館，提供的養生知識因防疫趨勢，深受消費者青睞，另外萬國通路創意觀光工廠是全台唯一以行李箱為主題，每月來客數逾萬人，而蘭都觀光工廠開發一系列蘭花生技產品，搭上本次振興熱潮，創造營業額3倍成長的優異成績。

為使遊程更加豐富，南市府經發局也特別依據各家觀光工廠性質，整合周邊景點與資源，推出8大旅遊路線，未來也將舉辦觀光工廠嘉年華等系列活動，拉抬人氣。

(中時 )