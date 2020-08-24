高雄市長陳其邁今(24日)正式宣誓就任，擔任監誓人的行政院祕書長李孟諺致詞時，提醒團隊「好好做，不然高雄市民很恐怖」。此話一出後，引起資深媒體人陳揮文不滿，他在廣播節目中大笑地打臉，「高雄市民很可愛，恐怖的是1450跟尹立那些人...」。

李孟諺提醒市府官員，以後晚上12點以後，手機還是要開，因為陳其邁晚睡早起，隨時會打電話盯市政進度。而陳其邁則表示，從今天起，市府團隊要捲起袖子，撩下去，立刻上工、解決問題、拚建設。

另外，陳其邁也在臉書上說，謙虛、謙卑不是掛在嘴上，而是要勇敢的面對問題，假如我們做得不好，在施政過程不符合人民的期待，那我們就必須承認我們的錯誤，立刻改進我們的錯誤，能夠讓我們的市政讓市民滿意，所以謙虛絕對不是掛在嘴上，謙虛也絕對不是口號。

對此，陳揮文今在《飛碟晚餐 陳揮文時間》中談到，「太好笑！我不認為很恐怖，因為罷韓的94萬票，那是市民決定，高雄市民很可愛，恐怖的是1450跟尹立那些人，可以操作成這樣...。」他說，相信200多萬高雄市民裡的這些人是少數人，恐怖的不是高雄市民。

(中時新聞網)