鍾欣凌劇中模仿陶晶瑩。（公視提供）

公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》收視突破 3.96，最高收視一度達 4.42，再次刷新收視紀錄，面對破4「男男吻」的支票即將迫在眉睫兌現，張書偉笑說：「沒想到這麼快就可能會成真，都還來不及做好心理建設。但許孟哲不用擔心，欣凌姐已經先替我們準備好所有爽口用品了，我們牙一咬拼了！」9月6日起，華視也將於每週日晚間 9 點播出。

收視數字屢創新高，《我的婆婆》劇組也將於 8 月 29 日週六下午2點回到拍攝場景台南深緣及水善化糖廠文化園區舉辦粉絲見面會，出席演員將有鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、王少偉、林筳諭。對於即將與粉絲面對面，張書偉表示：「到台南辦見面會有種回娘家的感覺，會想到去年底在台南拍攝很歡樂的日子，非常期待見到粉絲們的熱情！」深受觀眾喜愛的許傑輝也表示：「大家一直敲碗期待的見面會終於來了，希望喜歡《我的婆婆》的粉絲都能來到現場，火療一哥想跟大家當面說感謝！」

本週最受熱議片段是鍾欣凌模仿《超級星光大道》主持人陶晶瑩，鍾欣凌高歌陶晶瑩代表作品〈離開我〉，網友紛紛留言「真的好像」、「這小劇場還原度很高」、「把婆婆遮起來看還以為真的是陶晶瑩」，鍾欣凌則回應：「沒有很像啦，我光是身材就跟陶子姐差很多了，重點是書偉秀了一段Energy的舞蹈，當下真的有被帥到，有感受到當年偶像團體的氣場！」

(中時 )