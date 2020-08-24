由新加坡導演黃程瀚耗時2年完成的記錄片《初心》，描述主廚江振誠結束新加坡米其林二星餐廳「Restaurant ANDRÉ」，回到台灣傳承給下一代料理人的心路歷程。崑山科技大學今日（24）包下國賓影城播放，台南市長黃偉哲也親自到影城獻上祝福，並盼大家都能找回各自的初心。

主廚江振誠曾2度被《時代》譽為「印度洋上最偉大的廚師」，旗下餐廳在米其林指南、亞洲50最佳餐廳（Asia’s 50 Best Restaurants）皆榜上有名。他在8月開始擔任崑山科技大學講座教授，並擇期為餐飲管理及廚藝系學生，進行廚藝示範與料理實作課程，期盼作育英才，培養出更多廚藝界新星。

黃偉哲表示，名廚江振誠帶著《初心》來到台灣的初都台南，大家與有榮焉，也期盼帶動台灣整體廚藝發展，尤其台南作為美食之都，一定能與江主廚淬鍊，並激盪出許多好的想法，並祝福大家「莫忘初衷、找回初心。」

(中時 )