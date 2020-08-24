檢調偵辦潤演詐貸案，查出調查局台北市調查處前調查專員郭詩晃涉嫌收受500萬元賄款，及請求白手套洪村騫協助升遷，將潤寅案以查無不法「列參」，遭依貪汙、洩密等罪起訴。遭羈押禁見的郭今移審台北地院否認犯行，法官審酌後，認為證人已於偵查期間具結證述，相關事證檢方也已調查完備，故裁定郭50萬元交保，限制住居、出境、出海。

檢方起訴指出，調查局洗錢防制處發現潤寅金流異常，2016年下半年發交台北處郭員承辦。郭員因母親住處都更改建，結識洪村騫及李世仁，洪得知郭員負責調查潤寅案，2017年4月6日代墊500萬元賄款給郭員，再回頭向潤寅負責人王音之請款。郭員收錢並要求洪助升等，並消極辦案，直到2019年1月2日調職前「列參」結案。

郭今在移審庭上供稱，他從來不知道有500萬元，他因都更案，2009年間就認識洪，洪後來得知他偵辦潤寅案，2017年3月22日來找他幫忙，他告知潤寅若沒犯罪，一定會還給清白，若有犯罪不可能縱放，但會態度好一點；他之後一直避免再和洪見面，洪透過李傳訊約他吃飯，他也回覆「已造成我的困擾」拒絕。

郭承認確實曾拜託洪幫忙升等，因洪聲稱認識台北處前處長潘鴻謀，潘後來也升任副局長，但這與潤寅案無關，且後來發現洪根本無影響力，只會說大話，他直到退休從來沒成功升等。

郭並否認「放水」潤寅案，稱他拿到的資料有限，且從來沒看過潤寅這種案子，案情陷入膠著，才會放著先辦其他案件，後來調查局催辦積案，才簽報結案，結案都要經過台北處科長、副主任、主任層層同意，報局本部後再經承辦人、科長、處長把關，若有疑點就會發回，根本不可能包庇。

郭懷疑，洪應該是怕被羈押，所以翻供嫁禍給他，並獲得緩起訴，他被羈押禁見的時候，一直在想40年的公務生涯到底做錯什麼，證詞竟然輸給商場老狐狸，為了自證清白兩度接受測謊，但因重度高血壓、心臟病，受測時血壓甚至超過200，最後才沒有成功測謊，他近期還動過手術，不可能逃亡，希望能交保接受完整治療。

檢察官則說，郭收賄500萬元、請託升遷、洩密給非關潤寅案之人，都有共同被告及相關帳冊、LINE對話紀錄，且在檢方認定交付500萬元的2017年4月6日之後，郭辦案態度丕變，對於洪的要求照單全收，辦案過程非常離譜，才會將他起訴，若讓郭交保，恐會與相關證人串證，因此認為仍有羈押禁見必要，待證人交互詰問完畢後，再審酌是否可交保。

(中時 )