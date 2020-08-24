來到了5G的年代，除了手機以外，平板也要升級為5G才追得上速度，加上因著今年疫情的關係，不少民眾都改以在家進行視訊會議、線上教學及娛樂等生活模式，據市調機構Canalys報告指出，2020年第2季全球平板年增幅達26%，三星就看準時機推出了全台首款的5G平樣Galaxy Tab S7系列，其不僅具有與Galaxy Note20旗艦系列手機的同樣S Pen功能，即能打造最簡易的類筆電操作工具。

三星Galaxy Tab S7系列搭配書本式鍵盤皮套，一秒變身類筆電使用更方便。（三星提供）

據市調公司資料就顯示，三星在2020上半年平板銷售額，就已較去年同期大幅成長超過70%，而現推出的全新Galaxy Tab S7及S7+就正是針對目前消費者的需求打造，不僅可以S Pen在11吋LTPS螢幕、以及12.4吋的Super AMOLED超大螢幕揮灑紀錄一切以外，今年更推出一系列Samsung Notes應用程式創新功能，像是輕鬆匯入PDF、語音同步筆記等功能，還有升級的Samsung DeX無線多工應用功能，搭配全新的書本式鍵盤皮套，在敲鍵盤時會帶來猶如真實的筆電鍵盤觸感，吸附力強更可達165度的多角度調整，讓多元應用場景能夠更實用。

三星Galaxy Tab S7將推出星霧金、星霧黑 2色，Wi-Fi版本定價1萬9990元；Galaxy Tab S7+將推出星霧金、星霧黑、星霧銀 3色，Wi-Fi版本定價為2萬6990元、5G版本則為主色星霧金、定價3萬4990元，28日指定通路上市。（三星提供）

而Galaxy Tab S7系列即將於28日起在全台指定通路上市，Galaxy Tab S7將推出星霧金、星霧黑 2色，Wi-Fi版本定價1萬9990元，而Galaxy Tab S7+將推出星霧金、星霧黑、星霧銀 3色，Wi-Fi版本定價為2萬6990元、5G版本則為主色星霧金、定價3萬4990元；現凡購買即享獨家YouTube Premium免費試用4個月，28日至9月30日期間購買Galaxy Tab S7，登錄即送書本式皮套，而購買Galaxy Tab S7+登錄，即送書本式鍵盤皮套。

(中時 )