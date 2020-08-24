命理師廖美然透露有名鐵齒男不聽勸，仍闖北宜公路慘遭厄運惹禍上身。(照片/翻攝《中天新聞》畫面、游定剛 拍攝)

農曆七月「鬼門開」的日子，民間流傳不少禁忌，也讓不少人戒慎恐懼。命理師廖美然接受《中時新聞網》訪問，談到一名鐵齒男，因不聽勸阻硬闖北宜公路，慘遭詭事纏身，更讓他大病一場。

命理師廖美然叮嚀，寧可信其有，千萬不要鐵齒。。(照片/游定剛 拍攝)

不遵守禁忌恐惹禍上身?擁有「死亡公路」之稱的北宜公路，路途九彎十八拐，事故意外時有所聞，廖美然表示，寧可信其有，千萬不要鐵齒。廖憶起曾告誡一位友人，今年運勢較不好，七月晚上盡量不要開北宜公路，並建議他，若真的要走，上路前先上個香。豈料，這名友人認為太過迷信、不用怕那麼多，更唾棄迷信、無知、低俗亂撒冥紙，製造環境髒亂的人。

鐵齒男不聽勸硬闖北宜公路，慘遭厄運纏身。(照片/翻攝《中天新聞》畫面)

因工作關係，時常台北、宜蘭往返，有次這名鐵齒男，不聽勸阻自認對路況熟悉，堅持要上路，當天原本氣候佳，突然起大霧，能見度不到5公尺，原本僅需20分鐘車程，從晚間八點到十點，重複看到相同場景，都還繞不出去。廖透露，更恐怖的是，鐵齒男的汽車音響原本是關的，卻聽到有人在唱歌，心裡便開始發毛，這才想到是否冒犯到祂們?背後不禁一陣發涼，心中默念佛號，並懇求「讓我回去、讓我回去」允諾明天來燒紙錢，說也奇怪，眼前的濃霧漸漸散去。竟沒想到事情尚未落幕，而後他又生了場大病，生意更是一落千丈、別人欠錢都要不回來，怪事接連不斷。

擁有「死亡公路」之稱的北宜公路，事故意外時有所聞。(照片/翻攝《中天新聞》畫面)

農曆七月千萬別講輕蔑、冒犯的話語，要心存敬意，廖美然建議可參加普渡法會、買供品祭拜好兄弟，祂們不會傷害反而會保護我們。

(中時新聞網)