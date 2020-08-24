入境桃園機場外籍學生，先到機場校方的報櫃台報到後，再前往檢疫宿舍或是防疫旅館。（陳麒全攝）

入境桃園機場外籍學生，先到機場校方的報櫃台報到後，再前往檢疫宿舍或是防疫旅館。（陳麒全攝）

入境桃園機場外籍學生，先到機場校方的報櫃台報到後，再前往檢疫宿舍或是防疫旅館。（陳麒全攝）

教育部24日宣布，開放所有國家、地區的境外學位生，都可以來台就學，桃園國際機場境外籍生報到櫃檯人員表示，隨著暑假即將結束，境外生趕在開學日前返台，近日入境人數明顯增加，相關單位都已做好因應準備工作。

教育部宣布，即日起開放各國家、地區的學位新生（包含外交部台灣獎學金先修華語的受獎生），以及大陸籍學位生（包括舊生與新生）都可以來台就學，目前預估約有1萬名外籍生、陸生，符合入境就學資格者，其中陸籍學位生約占5千多人，所有境外學生來台時，仍須依照規定，完成14天居家檢疫，並依指揮中心規定落實防疫措施。

在桃園機場出境大廳境外生報到櫃檯的工作人員表示，隨著暑假即將結束，9月起各個學校也陸續開學，來台的外籍學生人數，從8月中旬就有明顯增加，由於目前因疫情關係，入境航班不多，單一航班有時會有上百餘名外籍生，讓報到區滿是等候報到的學生，工作人員會透過各校代表的協助，盡快將學生送往檢疫宿舍或是防疫旅館。面對越來越多的外生返台，工作人員表示已做好準備工作。

在桃園機場接送學生的校方代表人員表示，學校在與學生約定好返校時間後，就會向教育部提出申請，經教育部核定後，校方才能發送入出境許可證給學生，學生持有效的簽證、居留證入境，校方會安排人員在機場外籍生報到櫃台協助，安排防疫計程車或巴士等交通工具，依規定前往檢疫宿舍或防疫旅館居家檢疫。

(中時 )