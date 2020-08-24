台北市中正區日前發生1名女房仲單赴買家屋中發生襲胸強吻事件。警方指出，此名女房仲表示，自己前往此名買家的屋中進行議價時，屋主竟然行為變的怪異，還開始向她伸出鹹豬手來摸臉，隨後又將自己硬壓沙發上，開始對女房仲的身體亂摸，甚至更直接親吻她，消息曝光後這名買家屋主力極澄清，誤會大了沒有這回事，目前已經此事件提出告訴，等候進一步開庭審問結果。

據《三立新聞網》的報導，這名女房仲自己單獨前往台北市中正區的一處民宅，要與買家屋主進行議價流程時，慘遭屋主色心大發而被熊抱強吻。女房仲的主管表示，女房仲與他告知，這名買家屋主先是碰觸了她的肩膀，再逐漸撫摸她的臉頰，最後按耐不住直接將她強硬壓在沙發上，女房仲奮力抵抗掙脫，卻又被買家主屋抓回強吻襲胸，對此買家屋主對於這番說法仍是回應，這只是個誤會而已，有到法院把這件事情解決。

其他房仲同業表示，女性房仲員都會被教導如何防衛保互自己，胸前的密錄器也是重要的工具，因為這將會讓女房仲在被客人性騷擾時，可以留下存證保護自己，此外女房仲若需待看時，可以適當的請求男同事陪同待看，降低遇到不肖客人的風險。至於女房仲被買家屋主性騷擾一事，將只能等待法院後續判決，才能有再進一步的結果。

(中時新聞網)