為應對大陸在香港實施《香港國安法》，美國要求香港出口到美國商品必須在9月25日起將產地標籤由原先「香港製造」變更為「中國製造」，香港商務及經濟發展局局長邱騰華在一個網上研討會中表示，美國要求香港產品更改產地標籤的實施日期已延後45日，至11月9日才落實。港媒指出，這個日期約相當於美國總統大選結果出爐後1周，香港將視美大選結果再做定奪。

《香港經濟日報》引述邱騰華的話表示，美方行為不公平及野蠻行為，仍等待美方回應有否其他方式解決產地來源標籤問題，以及美方會否有正式公文等，如果違反世貿規定，港府一定據理力爭，強調國際貿易中需要守規矩。

邱騰華說，美國的政策來意不善，無必要亦無理由，目的是打擊香港單獨關稅區地位。他強調，香港享有單獨關稅區地位，是基本法所賦予。

美國已通知香港新的規定，要求自9月25日起，凡由香港出口至美國的貨品均需標明是「中國製造」。邱騰華此前曾批評美國「指白為黑」，他早前接受CNBC訪問時強調，世貿組織（WTO）規定香港有權自行標示出口品的產地，他會就美方要求與其進一步討論。

報導說，美國總統選舉將11月3日舉行，邱騰華的說法意味有關安排會在大選後才實施。

(中時新聞網)