黃金今年異軍突起強勢噴出，本月初還一度攻上2,000美元的新天價，但專家警告，金市在ETF投資買盤進駐下已浮現交投過熱的訊號，不僅行情將加劇震盪，一旦趨勢或是景氣出現反轉，金價可能就會呈現崩跌。

金價本月初突破2,000美元大關後，近來雖然拉回，今年迄今累計漲幅仍達28％。總的來說，金價這波從高點壓回以來已下跌約6％，另一個現象是每日震幅也高於歷史均值。

過去5周金價每日平均震幅達1.2％，較去年初以來的日均震幅大增近1倍。銀市震盪幅度更是驚人，同期間每日平均震幅達近4％，較歷史均值高出約2倍。

百達(Pictet)資產管理公司首席策略師寶麗妮(Luca Paolini)表示，「市場幾乎所有人都在談論金價，從某個角度來說這是一個警訊，目前來看，在美國總統大選前金市都會維持劇烈震盪的格局。」

部份交易員指出，金市震盪加劇的主因是近幾年快速崛起的ETF投資熱朝，其低成本與方便投資的特性受到大量散戶與機構投資人青睞。

百能(Putnam)投資管理公司基金經理人哈森(Ellen Hazen)表示，「由於散戶投資人對ETF的興趣極高，接下來金價的震幅之大可能是前所未見。」百能基於看好黃金長期可以抗通膨，在今年3月透過ETF買進黃金。

根據世界黃金協會的資料，黃金ETF資產規模今年成長速度估計將創下歷史紀錄，今年迄今總計已吸引近500億美元的資金淨流入，吸金量已遠超過之前全年吸金紀錄，包括SPDR Gold Shares與iShares Gold Trust兩檔重量級ETF今年資產規模都暴增60％。

當投資人看空經濟前景並認為通膨成長率將高於利率時，市場資金通常就會湧進金市。通膨上揚會削弱美元的購買力，代表需花更多的美元買同樣的黃金。此外，低利率環境也讓黃金的投資吸引力高於公債等避險資產。

(工商 )