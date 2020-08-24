2020.08.24 桃園市 ▲蘆竹區台61線24公里處平面道路，因高架橋臨海相當近，造成鋼筋容易鏽蝕膨脹，導致包圍住的混凝土被撐開，行經車輛若被突然掉落的水泥塊砸中，則會造成危險。（翻攝照片／姜霏桃園傳真）

桃園市蘆竹區22日中午1輛轎車經過台61線南下24公里處，高架橋有一塊水泥塊剝落差點砸中該轎車，警方獲報後隨即通知路總局中壢工務段處理。中壢工務段表示，因該路段鄰近海邊，造成鋼筋鏽蝕膨脹，混凝土遭撐開剝落。

據網友爆料，台61線24k處突然有大石塊從天而降，差點砸中行經的轎車。影片一曝光後，引發民眾熱議，許多網友痛批政府「豆腐渣工程」。中壢工務段回應，當時剝落的大石塊厚度約3公分，接到警方通知後已立即派員前往處理，且將浮鬆的混泥土刷除乾淨，預防往後又發生掉落的情形。

中壢工務段提到，因該路段為濱海地區，且是最靠近海邊的區域，常有東北季風，且結構物遭鹽分侵蝕易導致高架橋鋼筋生鏽，鏽蝕後會造成膨脹並將混泥土撐開，才會有水泥塊掉落的情形發生。中壢工務段近期發現台61縣北上及南下雙向多處高架橋面的混凝土都有裂化損壞的情形，目前中壢工務段已掌控該位子，會更加謹慎關注。

中壢工務段說，因應臨海橋樑的特殊狀況，已委託專業的工程顧問公司進行設計，預計9月底完成發包，11月初開始動工，總工程約長達1年，動工期間會進行移動性交通管制。中壢工務段表示，以往的維修都是基本維修，並沒有針對臨海結構處理，這次的發包工程會更全面且更有保障，預估可以維持良好狀況長達5年以上。

(中時 )