精神病人常有社會功能障礙及生活無法自理的情形，卻因現行長照的等級評估，對於精神障礙的權重分數不足，導致精神病人申請長照服務相當不易。桃園市衛生局與桃療為捍衛精神病人權益及減輕家屬壓力，已籌備相關計畫，並於今年實行。

桃園市衛生局副局長蘇柏文表示，依照目前的長照評量表，肢體行動不便者較容易評為較高的等級，等級共分為八級，普遍精神病人只能落在一級，二級以上才能接受長照服務，若精神病人要評為二級則需要到非常嚴重的程度，例如嚴重失智症、無法自己進食。

蘇柏文談到，雖然有些精神病人可以自己吃飯、洗澡，但是自我照顧的能力仍不足，需要他人協助，但卻因評估不周導致精神病人多數無法申請到長照服務。

據統計，精神病人的家屬申請長照的數量並不多，家屬多數保有「反正也不會過幹嘛要申請」的認知，蘇柏文說，精神病人也極需長照服務，爭取家屬能夠喘息的時間，以及病人能夠復健的機會。

蘇柏文偕同桃園療養院長邱献章共同規畫今年衛福部推出的精神病人長期照顧示範計畫，桃療於7月底正式承辦。規畫桃療為精神病人長期照顧服務中心，大溪區元福護理之家及中壢區愛鄰舍協會為精神病人長期照顧示範服務據點。精照中心將提供個案關懷服務，並轉銜至適當的機構或精照據點。精照據點則提供家屬諮商、安全看視、共餐及家屬照顧課程等服務。

衛生局心健科長洪健翔提到，該計畫目前已正在進行當中，衛生局有精神病人個案名單，會藉由桃療的評估結果進行服務，且桃療也有配置個案管理師，會依照服務的情形與狀況作為未來市政的參考。

(中時 )