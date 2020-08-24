中美軍機軍艦近期頻繁出現台海周邊，台灣各界擔心會不會開戰，並引起朝野針對大陸是否會出兵武統台灣展開攻防。對此，前立委沈富雄認為，台灣現在的反應不太聰明，反而會被大陸看破手腳，接著他指出，其實大陸方面已經把目的說得很清楚，要台灣的媒體、政客不用庸人自擾。

沈富雄在政論節目《平論無雙》中表示，台灣對台海和南海軍事活動的反應不聰明，都被大陸看破了，並指因為中美關係空嚴峻，加上美國大選將近，川普在選舉連任的情況下，現在出現的狀況是可以預期的。

沈富雄認為，解放軍提高軍演層次，是因為美軍戰機逼近讓大陸很不爽。對於台灣各界的反應，比如藍營認為風險大、綠營說好可惡，沈富雄說，這兩個反應都不對，那要怎麼反應才對？要看大陸媒體的講法，大陸的媒體講得很坦白，「戰爭的氛圍要提升，但是戰爭的風險要下降。」就是跟台灣人講說不用怕，他們也不會真的打仗。

沈富雄指出，陸媒講很清楚了，他不曉得台灣的媒體，還有政客，為什麼要庸人自擾？並指真正腦筋清楚，看懂大陸在幹什麼的很少，「老共一點都沒有沒唬弄我們，他只是跟美國對幹而以，對台灣人很誠實的。」

(中時新聞網)