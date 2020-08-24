美國對大陸的科技戰持續升溫，除先前全面封殺大陸電訊設備巨擘華為、中興，抖音海外版TikTok、微信等也相繼遭到鎖定。美媒透露，近來華府之所以把矛頭轉向TikTok，主要就是因為其競爭對手Facebook創辦人祖克柏在努力抵抗政府對臉書監管的同時，不斷強調中國網路公司才會美國造成巨大威脅。

《華爾街日報》報導，去年10月，祖克柏在喬治城大學演講時表示，TikTok不認同臉書對言論自由的承諾，而且該程式會對美國價值觀和技術主導地位造成風險。此前，他訪問華盛頓，與多名官員和國會議員會面，傳達同樣的訊息；10月底，他則在白宮舉行的1場私人晚宴上，告訴美國總統川普，「中國網路公司的崛起已經威脅到美國企業，這個問題應該比限制Facebook更加值得關注」。

知情人士透露，去年阿肯色州共和黨參議員科頓（Tom Cotton）、參議院少數黨領袖舒默（Charles Schumer）都曾致信情報單位，要求對TikTok展開調查，這2名參議員去年9月都曾與祖克柏接觸。據報導，祖克柏詢問這些對陸鷹派的議員，既然中國封禁臉書，為何要允許TikTok在美經營？

此後，華府開始以國安疑慮為由，對抖音進行審查；到了今春，川普開始威脅封禁這款App；本月，川普簽署行政命令，要求TikTok的母公司字節跳動切割其美國業務。

除了祖克柏的個人遊說及公開表態，Facebook還成立了1個稱為「美國優勢」（American Edge）的倡議組織，投放大量廣告，讚揚美國科技公司對國家經濟、國家安全和文化影響力的貢獻。反應政治中心（CRP）的數據亦顯示，臉書今年上半年在遊說上的支出是美國最多，相較之下，2018年臉書的排名只有全國第8。

多年前，祖克柏一直被大陸視為「中國女婿」，也曾積極探索讓臉書進入中國的可能性，如今他的態度明顯已經改變。事實上，祖克柏也曾預見TikTok會成功。2017年，當TikTok的前身Musical.ly開始在美國青少年族群間風行時，Facebook曾考慮收購該公司，但最後是字節跳動收購了Musical.ly，後來並將其更名為TikTok。

(中時 )