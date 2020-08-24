採摘競賽評審標準為茶菁品質40％、茶菁重量及採摘面乾淨度各占30％。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

評審人員邀請茶改場同仁擔任，評鑑過程公正、公開。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

縣長翁章梁指出，透過競賽讓不同地區的茶農互相交流，對茶產業有加分效果。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

各組經過一個上午的採茶菁和評鑑，冠軍由嘉義縣梅山鄉太和1組拿下。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

全國茶菁採摘技術競賽24日在嘉義縣梅山鄉登場，來自各地108位好手報名參賽，比賽冠軍由地主梅山太和茶區奪冠，此外，前3名6個獎項，嘉義縣就包辦其中4個。農委會茶業改良場表示，以梅山茶區為例，生產品種以青心烏龍為主，金萱為輔，區域土質有機質豐富，高山溫差大，茶菁肥厚，適合製作優質球形烏龍茶。

手採茶葉是一門傳統技術，早期以機械採茶，為採到好品質的茶菁，需要快、狠、準的手眼協調功力，全國茶菁採摘技術競賽107年開始結合全國製茶技術競賽舉辦，由各產茶縣市輪辦，今年為嘉義縣主辦，採收的茶菁除供評選外，並提供作為後續的製茶技術競賽使用。

茶改場指出，製茶生產的原料稱為「茶菁」，採摘競賽評審標準為茶菁品質40％、茶菁重量及採摘面乾淨度各占30％，其中茶菁品質依手採標準分級，採摘面乾淨度為採摘後觀察樹冠面上茶芽是否有遺漏，評審人員邀請茶改場同仁擔任，評鑑過程公正、公開。

今年全國製茶比賽茶菁品質佳，加上製茶選手在五星級製茶廠內製茶，讓參賽者了解提升製茶環境對衛生安全的重要性。縣長翁章梁指出，很多地方都產茶，採茶和製茶師傅都是一身功夫，透過競賽讓不同地區的茶農互相交流，對茶產業有加分效果。

各組經過一個上午的採茶菁和評鑑，冠軍由嘉義縣梅山鄉太和1組拿下，亞軍為嘉義縣梅山鄉瑞峰組、新北市坪林區農會，最後季軍則為嘉義縣梅山鄉太興組、嘉義縣梅山鄉梅北組、南投縣鹿谷鄉農會。

(中時 )